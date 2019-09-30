Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кремль готов опубликовать стенограмму Путин-Трамп

Комментариев: 1
У Путина готовы обсуждать возможность публикации стенограммы, если с таким предложением выступит американская сторона.
Демократы намерены добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы намерены добиться публикации разговоров Трампа с Путиным

Кремль готов опубликовать стенограмму разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, но только при обоюдном согласии сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС

"Конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон - именно такая есть дипломатическая практика. В целом, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Но если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что подобные просьбы "и все процессы, которые сейчас ведутся вокруг этого в США, безусловно, являются внутренним делом США", и Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в это дело.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что представители Демократической партии намерены попытаться ознакомиться с содержанием бесед Путина и Трампа. Демократ сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным. Помощники Трампа считали, что учитывая содержание разговоров они не должны стать публичными.
 
Трамп обнародовал текст телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, Путин, Кремль, Трамп, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
bolbos    30.09.2019, 17:38
Оценка:  +1
bolbos
он вообще вменяемый?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь