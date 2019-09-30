Кремль готов опубликовать стенограмму Путин-Трамп

Кремль готов опубликовать стенограмму разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, но только при обоюдном согласии сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС.

"Конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон - именно такая есть дипломатическая практика. В целом, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Но если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать", - сказал он.