Саудовский принц отрицает, что заказал убийство Хашогги

Мухаммед бен Салман Аль Сауд назвал убийство журналиста "ошибкой" агентов саудовского правительства.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, но отверг обвинения, что именно он заказал это убийство. Об этом он сказал во время интервью телеканалу CBS, обнародованному в воскресенье, 29 сентября.

Так, на вопрос журналистки, он ли заказал убийство Хашогги, который критиковал его в своих авторских колонках для The Washington Post, кронпринц ответил: "Абсолютно нет".

"Но я беру на себя полную ответственность как лидер Саудовской Аравии, тем более, что это было сделано лицами, работающими на правительство Саудовской Аравии", – отметил бен Салман.

По словам кронпринца, убийство Хашогги было "ужасным преступлением" и "ошибкой" агентов саудовского правительства.

Ранее сообщалось, Мухаммед бен Салман заявил, что он несет ответственность за убийство Джамаля Хашогги, потому что оно произошло в период его правления.

Напомним, 2 октября 2018 года Джамаль Хашогги исчез во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашогги. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

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