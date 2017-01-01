Жака Ширака похоронили в Париже
Похороны прошли в присутствии только близких. Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.
Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака прошли в понедельник на кладбище Монпарнас в Париже, сообщают французские СМИ.
Похороны прошли в присутствии только близких. Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.
Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги.
Cмотрите фотогалерею: Жака Ширака похоронили в Париже
Напомним, 26 сентября во Франции в возрасте 86 лет скончался Жак Ширак. Он был президентом Франции в течение 12 лет - с 1995 по 2007 год.
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