США расширили антироссийские санкции

Под новые ограничительные меры Вашингтона попали три компании, два физлица, а также часть имущиства бизнесмена Пригожина.

Минфин США расширил санкционный список против России в связи с "вмешательством в американские выборы".

Согласно пресс-релизу ведомства, опубликованном в понедельник, 30 сентября, под санкции пали три самолета и яхта, принадлежащие российскому бизнесмену Евгению Пригожину,

"Минфин ввел санкции в отношении личных самолетов, яхты и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за "Агентством интернет-исследований" и его попыток подорвать американский демократический процесс", - говорится в документе.

"Пригожин задействовал ряд подставных компаний, чтобы в его личной собственности класса люкс оказались три частных самолета и яхта", - заявляют в Минфине США.

В ведомстве также уточнили, что данные меры предпринимаются в связи с попытками "Агентства интернет-исследований" при поддержке Пригожина вмешаться в промежуточные выборы в США 2018 года.

В санкционные списки также внесены три компании - Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd, а также два физических лица - Кузьмин Денис и Нестеров Игорь.

Все эти структуры и лица включены в SDN List - так называемый "черный" санкционный список США (Specially Designated Nationals List).

Также в санкционные списки было включено судно St Vitamin, имеющее отношение к Beratex Group Limited. Кроме этого, в списках оказались три воздушных судна - M-SAAN (связано с Autolex Transport Ltd), RA-02791 (связан с Beratex Group Limited) и VP-CSP (связан с Linburg Industries Ltd).

Напомним, на прошлой неделе Минфин США объявил о введении санкций в отношении трех российских граждан, работающих на компанию Совфрахт, а также пяти судов а за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.

В МИД России новые санкции назвали абсолютно неприемлемыми.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet