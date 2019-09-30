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Пожар на плавзаводе Петр Житников тушили неделю

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Плавучая база загорелась в Тихом океане у курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали.
Пожар на плавбазе Петр Житников ликвидировали
Пожар на плавбазе Петр Житников ликвидировали
Instagram/moryakidv

Пожар на плавбазе Петр Житников ликвидирован, завтра судно планируется отправить во Владивосток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Отметим, плавучая база Петр Житников загорелась в Тихом океане у курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар.

"Завершили ликвидацию пожара... Помещения выгорели почти на 100%, в некоторых зонах остаточная повышенная температура после пожара. В этих помещениях ведется охлаждение переборок (перегородок - ред.), ведется постоянный контроль", - сообщил представитель ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что, по планам, завтра плавбаза после откачки воды с судна двинется своим ходом во Владивосток, ее будут сопровождать траулер Чемпион, мореходность плавбазы восстановлена. До отхода судна во Владивосток его безопасность будут обеспечивать спассуда Атлас, Сибирский и траулер Чемпион.

Последняя группа эвакуированных на Курилы членов аварийной плавбазы вылетела с Кунашира на Сахалин 28 сентября. До этого пятью чартерными рейсами авиакомпании Аврора с Кунашира во Владивосток доставлены 345 членов экипажа Петра Житникова.

Напомним, в порту в Норвегии загорелся российский траулер. Из-за пожара в округе сильное задымление. Людей, живущих поблизости, эвакуировали, а жителей прилегающих районов попросили закрыть окна.

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Теги: корабль, завод, Тихий океан, пожар, пожарные
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Источник: korrespondent.net

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