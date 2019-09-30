В Испании впервые приговорили к пожизненному заключению женщину

Жюри присяжных признало Ану Хулию Кесаду виновной в убийстве восьмилетнего сына своего любовника.

Впервые в истории испанского правосудия женщине вынесли приговор в виде постоянного пребывания в тюрьме с правом пересмотра – аналог пожизненного заключения. Об этом сообщает El Pais.

Жюри присяжных в Альмерии вынесло вердикт по делу 45-летней Аны Хулии Кесады 20 сентября. Он был оглашен сторонам 30 сентября. Иммигрантку из Доминиканской Республики признали виновной в убийстве восьмилетнего Габриэля Круса, сына ее любовника Анхеля Круса.

Мальчик пропал без вести 27 февраля 2018 года в поселке Лас-Ортичуэлас рядом с Альмерией. Местная община организовала поиски, в которых Кесада принимала активное участие. Спустя две недели полиция задержала ее автомобиль, в багажнике которого находилось тело Габриэля. Женщина призналась, что убила мальчика. Она закопала тело у себя на участке, а потом решила перезахоронить.

Адвокаты Кесады утверждали в суде, что их подзащитная находилась под действием медпрепаратов, но присяжные отклонили этот довод. Они сочли отягчающим обстоятельством, что убийца воспользовалась доверием ребенка, который ее хорошо знал.

Кесада должна будет выплатить каждому из родителей Габриэля моральный ущерб в размере €250 тыс. и покрыть расходы, связанные с проведением поисковых работ, – €200 тыс.

Ранее сообщалось, что сотрудница Госпогранслужбы убила младенца. Во Львове пограничница родила и убила ребенка, а ее сестра, также сотрудница Госпогранслужбы, закопала младенца.

Напомним, в Одесской области женщина получила условный срок за убийство младенца. Она решила ладонью "придержать соску во рту" ребенка, чтобы тот перестал плакать и уснул, но таким образом она перекрыла доступ воздуха к носу и рту.

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