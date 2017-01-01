В России пообещали ответ на санкции США

Новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы назвали "антироссийским выпадом" и пообещпли не оставить его без ответа.

В Министерстве иностранных дел России заявили о недоумении из-за новых санкций Соединенных Штатов и заявили, что этот "антироссийский выпад" не останется без ответа. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

В МИД РФ заявили, что в отношении некоторых лиц ограничения вводятся уже по второму и третьему кругу.

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных Администрацией США 30 сентября", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что санкции являются отражением американского внутриполитического кризиса.

"Понимаем, что подобные шаги являются отражением охватившего США внутриполитического кризиса, в котором российская тематика намеренно используется частью вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что антироссийский выпад не останется без ответа и призвали американских политиков прекратить "бессмысленные игры в санкции", заявив, что их результат равен нулю.

Напомним, сегодня США расширили санкционный список против России в связи с "вмешательством в американские выборы".

А на прошлой неделе Минфин США объявил о введении санкций в отношении трех российских граждан, работающих на компанию Совфрахт, а также пяти судов а за поставки топлива Вооруженным силам РФ в Сирии.

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