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Беларусь не видит смысла в размещении военных РФ

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Дополнительные военные объекты не будут способствовать безопасности в регионе, считают во внешнеполитическом ведомстве страны.
Беларусь не хочет иностранных военных без на своей территории
Беларусь не хочет иностранных военных без на своей территории

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей считает, что размещение российской военной базы в Белоруссии не имеет политического или военного смысла. Соответствующее заявление он сделал в интервью РБК, выдержки из которого опубликованы во вторник, 1 октября.

"С учетом развития современных технологий в этом нет смысла. Зачем размещать на территории Беларуси военно-воздушную базу, о чем и шла речь, если сегодня ракеты могут буквально за считанные минуты достичь другого континента, обратной стороны нашей планеты. Если бы Беларусь разместила на своей территории какие-то дополнительные военные объекты, я не думаю, что это способствовало бы укреплению стабильности, безопасности в нашем регионе", - рассказал Макей.

Министр также отверг предположение о том, что на такое решение могла повлиять позиция европейских соседей.

"Если руководство Беларуси принимает решение, то только лишь исходя из анализа, соответствует ли это нашим национальным интересам или нет - это основной принцип", - отметил Макей.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил ответной реакцией в том случае, если в Польше будет размещена военная база США.

Также сообщалось, что Лукашенко предложил отправлять студентов на военную службу во время каникул - с целью борьбы с уклонистами от армии.

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Теги: Россия, Беларусь, военные, военная база, российские войска
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Источник: korrespondent.net

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