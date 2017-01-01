Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским - СМИ

Впервые стало известно, кто еще с американской стороны причастен к разговору, который спровоцировал скандал.

Госсекретарь Майкл Помпео присутствовал при беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая привела к началу процедуры импичмента президента США. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Государственный секретарь Майкл Помпео непосредственно присутствовал во время телефонной беседы 25 июля между президентом Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, которая привлекла к себе внимание на прошлой неделе после публикации жалобы разоблачителя", - отмечается в сообщении.

Информация о том, кто именно мог быть непосредственно причастен к этому разговору, который повлек начало формальной процедуры импичмента президента США, появляется впервые.

Ранее Помпео фигурировал в этом скандале, когда речь шла о роли Госдепартамента в переговорах украинской власти с Белым домом.

Кроме того, на прошлой неделе перед обнародованием текста разговора Трамп сообщил, что Помпео согласовал этот вопрос с украинской стороной.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента

На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, но демократы продолжают настаивать на импичменте президента.

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