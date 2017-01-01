Мужчина нашли благодаря беспилотнику, который снял ч асти стальной над пещерой, а также мусор поблизости.

В Китае сбежавший заключенный скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет, сообщает NEWS.com.au.

Найденный беглец - бывший полицейский по имени Сун Цзян. Он получил срок за торговлю женщинами и детьми, однако в 2002 году ему удалось сбежать из тюрьмы. Все это время он жил в горной пещере, которая находилась неподалеку от его родного города.

Вычислить местонахождение сбежавшего заключенного удалось с помощью беспилотников. На сделанных с воздуха снимках полицейские обнаружили части стальной крыши синего цвета над пещерой, а также мусор поблизости.

Беглеца задержали в пещере, где он прятался. Как сообщила полиция, Сун Цзян жил в уединении так долго, что с большим трудом контактировал с сотрудниками органов. В итоге мужчину отправили обратно в тюрьму.

Cмотрите фотогалерею: Сбежавший из тюрьмы китаец 17 лет прятался в пещере

Ранее сообщалось, что из колонии в Николаевской области сбежал осужденный за убийство. Вскоре его задержали на границе с Молдовой в Одесской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet