В Тихом океане три наркоторговца дрейфовали на тонне кокаина

Мужчин, после того как выловили из воды, немедленно арестовали и взяли под стражу.

Преступники плыли по океану на тонне кокаина скриншот из видео

У берегов Колумбии затонуло судно перевозившее крупную партию наркотиков. Спасшиеся наркоторговцы оставались на плаву благодаря водонепроницаемым пакетам, набитым кокаином.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Представители колумбийского военно-морского флота обнаружили трех мужчин в 55 километрах от города Тумако. Пострадавшие объяснили, что их лодку накрыла большая волна, после чего они около трех часов провели в Тихом океане, держась за черные пакеты с наркотиками. Преступников подняли на сушу и оказали медицинскую помощь.

Полиция осмотрела многочисленные пакеты и нашла внутри 1,2 тонны кокаина. Мужчин немедленно арестовали и взяли под стражу. По данным местной прессы, их подозревают в обороте наркотиков. На данный момент неизвестно, выдвинуты ли против них официальные обвинения. Отмечается, что один человек с затонувшего судна бесследно исчез. ВМФ ведет поиски.

Как сообщалось 20 сентября, в Колумбии перехватили крупнейшую партию кокаина.

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