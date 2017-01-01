Парад к 70-летию Китая в Пекине

В параде приняли участие около 15 000 военных, 580 танков, более 150 военных самолетов и вертолетов.

В Пекине во вторник, 1 октября, прошел крупнейший в современной истории страны военный парад по случаю 70-летия КНР.

Парад принимал президент Китая Си Цзиньпин: его везли на лимузине "Красное знамя".

Во время выступления Си Цзиньпин заявил, что для китайских властей "люди будут на первом месте" и что правительство "будет соответствовать чаяниям народа и его стремлению к лучшей жизни".

Си упомянул в своей речи Гонконг, где продолжаются массовые протесты против китайского правления, и пообещал поддерживать в этой автономии “долгосрочное процветание”.

"Мы продолжим работать со всеми странами для совместного строительства общества с единой судьбой", - сказал председатель КНР. "Нет силы, которая могла бы поколебать основы этой нации. Никакая сила не может помешать китайскому народу двигаться вперед", - заявил Си Цзиньпин.

В ходе парада по площади Тяньанмэнь прошли около 15 000 военных, 580 танков, множество единиц другой техники, в том числе пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами, способными нести ядерные заряды

Кроме того, в торжествах было задействовано более 150 военных самолетов и вертолетов.

Напомним, 1 октября 1949 года, после победы коммунистов над войсками Чан Кайши в кровавой гражданской войне, председатель китайской компартии Мао Цзэдун объявил о создании нового государства.

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