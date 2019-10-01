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Польша объявила частичный бойкот в ПАСЕ

Комментариев: 4
Польская делегация не будет принимать участия в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы.
Шесть стран объявили частичный бойкот в ПАСЕ
Шесть стран объявили частичный бойкот в ПАСЕ
Council of Europe

Польша присоединилась к частичному бойкоту осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак солидарности с Украиной. Об этом во вторник, 1 октября, сказал в Страсбурге председатель польской делегации Александр Поцей, сообщает Укринформ.

"Я и моя делегация не будем принимать участия в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы", – сказал польский парламентарий.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября.

Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ. Вместе с Украиной бойкотировать ПАСЕ решили Литва, Латвия, Эстония и Грузия.

В свою очередь президент ПАСЕ Лилиан Морис Паскье выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и заверила, что сотрудничество с украинской делегацией является очень важным.

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Теги: Украина, Польша, ПАСЕ, бойкот, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Бигсэм    01.10.2019, 13:54
Оценка:  +1
Бигсэм
Кто-нибудь заметит их отсутствие?
Via_dolorosa    01.10.2019, 13:50
Оценка:  -2
Via_dolorosa
Пустили рашу и вот началось;
tulchanin    01.10.2019, 13:21
Оценка:  0
tulchanin
Торжества из бюджета ПАСЕ. Польша и Украина получается взносами "скинулась" но не придут ? ПАСЕ не заметит... Вот если бы не "скидывались", тогда может и началась бы "движуха".
Хулиганка*    01.10.2019, 13:12
Оценка:  0
Хулиганка*
все мелкие шестерки Сороса
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