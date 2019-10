В Гонконге закрыли 19 станций метро из-за беспорядков

В Гонконге оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR закрыла 19 станций метро из-за общественных беспорядков. Об этом сообщила администрация подземки на своем сайте во вторник, 1 октября.

Сегодня антиправительственные акции протеста охватили многие районы Гонконга. Это связано с там, что сегодня отмечается 70-летие образования КНР, сообщает ТАСС.

Демонстранты выкрикивают антиправительственные лозунги, устраивают акты вандализма, срывают праздничные баннеры. Полиция применяет для разгона протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщает в прямом эфире местное телевидение, основные беспорядки отмечены в материковой части города. Агрессивно настроенные активисты возводят баррикады, кидают в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, устраивают погромы. В спальном районе Тун Мун радикалы облили полицейских некой едкой жидкостью, которая также попала и на журналистов.

Также около 100 тысяч человек участвуют в массовой демонстрации в деловом центре на острове Гонконг. В связи с беспорядками в городе закрыты многие торговые точки, нарушено движение автобусов по целому ряду маршрутов.

A video circulating online shows warning shots fired as protesters and police clash at the junction of Waterloo and Nathan Roads pic.twitter.com/8WZPtAFhwC