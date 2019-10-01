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В Гонконге закрыли 19 станций метро из-за беспорядков

Комментариев: 1
В день 70-летия образования КНР антиправительственные акции протеста проходят во многих районах Гонконга.

В Гонконге оператор железнодорожного транспорта корпорация MTR закрыла 19 станций метро из-за общественных беспорядков. Об этом сообщила администрация подземки на своем сайте во вторник, 1 октября.

Сегодня антиправительственные акции протеста охватили многие районы Гонконга. Это связано с там, что сегодня отмечается 70-летие образования КНР, сообщает ТАСС.

Демонстранты выкрикивают антиправительственные лозунги, устраивают акты вандализма, срывают праздничные баннеры. Полиция применяет для разгона протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщает в прямом эфире местное телевидение, основные беспорядки отмечены в материковой части города. Агрессивно настроенные активисты возводят баррикады, кидают в стражей порядка камни и бутылки с зажигательной смесью, устраивают погромы. В спальном районе Тун Мун радикалы облили полицейских некой едкой жидкостью, которая также попала и на журналистов.

Также около 100 тысяч человек участвуют в массовой демонстрации в деловом центре на острове Гонконг. В связи с беспорядками в городе закрыты многие торговые точки, нарушено движение автобусов по целому ряду маршрутов.

Напомним, 28 сентября в Гонконге несколько человек кинули бутылки с зажигательной смесью в сторону здания правительства. Это произошло во время акций, приуроченных к пятилетию Революции зонтиков.

Ранее тысячи митингующих в Гонконге обратились к президенту США Дональду Трампу за помощью.

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Теги: Китай, протесты, видео, протест, КНР, Гонконг, акции протеста, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
мол*чун*шнэк*пэк    01.10.2019, 13:49
Оценка:  0
мол*чун*шнэк*пэк
Свободу Гонконгу! Коммуняку на гiлляку!
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