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Дело МН17: Нидерланды попросили Россию о содействии в допросе Цемаха

Комментариев: 2
Российскую прокуратуру попросили помочь найти Владимира Цемаха, чтобы следствие могло с ним поговорить и собрать о нем больше информации.
Нидерланды запросили содействия российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о сбитом МН17
Нидерланды запросили содействия российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о сбитом МН17
twitter.com/MaryanKushnir

Власти Нидерландов хотят допросить Владимира Цемаха по делу о сбитом малайзийском Boeing рейса МН17, поэтому обратились к российской прокуратуре с просьбой оказать содействие в его поиске. Об этом заявил посол Нидерландов в России Роб Свартбол агентству Интерфакс во вторник, 1 октября.

"Недавно произошел обмен (пленными - ред.) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Позже стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом MH17. Дочь Цемаха сообщила, что ее отец вернулся в так называемую "ДНР".

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Теги: Россия, самолет, Нидерланды, следствие, допрос, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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s-e-r    01.10.2019, 15:07
Оценка:  +2
s-e-r
Все, не жить больше Цемаху!
Колишній-східняк    01.10.2019, 15:01
Оценка:  +4
Колишній-східняк
еготамнет
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