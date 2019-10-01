Дело МН17: Нидерланды попросили Россию о содействии в допросе Цемаха

Российскую прокуратуру попросили помочь найти Владимира Цемаха, чтобы следствие могло с ним поговорить и собрать о нем больше информации.

Власти Нидерландов хотят допросить Владимира Цемаха по делу о сбитом малайзийском Boeing рейса МН17, поэтому обратились к российской прокуратуре с просьбой оказать содействие в его поиске. Об этом заявил посол Нидерландов в России Роб Свартбол агентству Интерфакс во вторник, 1 октября.

"Недавно произошел обмен (пленными - ред.) между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

Позже стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу о сбитом MH17. Дочь Цемаха сообщила, что ее отец вернулся в так называемую "ДНР".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet