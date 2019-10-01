В Москве у проходной ведомства зарезали полковника

Следственный комитет опубликовал фото жертвы и данные о преступнике.

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Следственный комитет Российской Федерации опубликовал фото убитого в Москве полковника Владислава Капустина.

Об этом сообщают “РИА-Новости“ на канале в Telegram.

Российские СМИ пишу, что полковник был убит холодным оружием у проходной ведомства. В этот день перед убийством он планировал провести прием жалоб у граждан.

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Следователи указывают, что соответствующее дело уже открыто, а нападавший задержан. Указывается, что убийца состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В СК отметили, что он при задержании проявил “неадекватность поведения“.

“В ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния“, - сообщили в СК.

Позже у прессе появились подробные сведения о задержанном. Отмечается, что он - житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев. Ранее он публично угрожал российским властям и правоохранителям за их “слишком мягкую“ позицию по отношению к борьбе со СПИДом.

Как сообщалось 28 июля, на набережной Питера был найден мертвым чемпион мира по кикбоксингу.

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