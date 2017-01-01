В училище в Финляндии произошло нападение: есть жертвы

Десять человек ранены и один погиб во время нападения. Один из раненых - подозреваемый. Полиция открыла огонь во время инцидента.

В городе Куопио в Финляндии в помещении профессионального училища произошел инцидент, в результате которого десять человек получили ранения и один человек погиб. Об этом сообщает местный портал Yle во вторник, 1 октября.

Временные помещения училища расположены в торговом центре Hermann. Полиция сообщает, что один человек умер, десять пострадали, двое из которых получили тяжелые ранения. Один из пострадавших - подозреваемый.

Правоохранители нашли погибшего в помещении училища. Один человек задержан. Полиция применила огнестрельное оружие во время инцидента.

Полиция пока не подтвердила способ нападения. По сообщениям очевидцев, нападавший был вооружен мечом, пишет Helsingin Sanomat.

Ранее сообщалось, что в Финляндии подростка подозревают в планировании теракта. Семнадцатилетний фин принял ислам и, по данным спецслужб США, планировал теракт во время чемпионата мира.

Также стало известно, что в Испании задержали группу каталонских сепаратистов. Правоохранители совершили рейды по 10 адресам. У злоумышленников нашли материалы для изготовления взрывных устройств.

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