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В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста на тракторах

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Сельхозпроизводителей Нидерландов обвиняют в неэкологичности их производства, которое выбрасывает в атмосферу много углекислого газа.
Фермеры утром массово выехали в Гаагу
Фермеры утром массово выехали в Гаагу

В Нидерландах тысячи фермеров утроили марш на сельхозтехнике в Гаагу, требуя уважения к их профессии. Об этом сообщает АР во вторник, 1 октября.

Отмечается, что поскольку многие фермеры выехали на тихоходных тракторах, на дорогах страны образовались пробки общей протяженностью больше 1000 километров, подсчитала ассоциация автомобилистов ANWB.

Сельхозпроизводителей Нидерландов обвиняют в неэкологичности их производства, которое выбрасывает в атмосферу много углекислого газа. На прошлой неделе правительству рекомендовали выкупать старые и неэффективные фермы, только чтобы сократить выбросы. Зоозащитники обвиняют их в жестоком обращении с животными, которые содержатся в слишком стесненных условиях.

В свою очередь фермеры считают себя одним из столпов экономики страны. Экспорт продукции примерно 54 тысяч фермерских хозяйств в 2018 году составил в денежном выражении 90,3 млрд евро.

Участники протеста недовольны негативным имиджем, который им создают.

"Мы не издеваемся над животными, мы не портим экологию, мы всю душу вкладываем в работу", – говорится в заявлении организаторов акции.

Фермеры должны собраться в Гааге, где во второй половине дня их должна принять министр сельского хозяйства Карола Схаутен. Они потребуют, чтобы правительство перестало сокращать предельное количество животных, которых можно содержать в одном хозяйстве. Также они хотят, чтобы контроль за экологичностью их производств был передан независимым экспертам, которые будут замерять выбросы соединений углерода и азота.

Cмотрите фотогалерею: В Нидерландах фермеры устроили акцию протеста на тракторах

Ранее на Сардинии в Италии фермеры демонстративно вылили на проезжую часть дороги тонны овечьего молока в знак протеста против низких закупочных цен на сырье.

А в Греции фермеры перекрыли тракторами национальную трассу. Протестующие выдвинули перечень требований властя.

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Источник: korrespondent.net

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