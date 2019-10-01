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В американском шоу показали Зеленского без штанов

Комментариев: 4
В американской передачи Last Week Tonight with John Oliver показали, как Президент Украины Владимир Зеленский играет на рояле без штанов.

В эфире популярного в США шоу Last Week Tonight with John Oliver (События прошедшей недели с Джоном Оливером) на телеканале HBO ведущий Джон Оливер показал скандальное выступление президента Украины Владимира Зеленского в Вечернем квартале.

Так, в программе обсуждали импичмент американского президента Трампа. По словам Оливера,  каждая часть нового "Уотергейта" еще тупее, "чем вы можете себе представить".

"И даже сам украинский президент Владимир Зеленский выглядит нелепо. На самом деле он был комиком и играл роль президента Украины в ситкоме. Мой любимый факт об этом, что в одной из комический сцен он вместе с другим парнем изображали, что играют на пианино... ну, вы увидите", – сказал он.

После этого в шоу показали выступление актеров Квартала 95 за 2016 год.

"Да, он играет на пианино своим членом!" – отметил ведущий после ролика.

"Да этот парень может стать солистом в импичменте американского президента. В какое время мы живем", - закончил Оливер. 

Телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

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Теги: США, телевидение, видео, шоу, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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SAId    01.10.2019, 17:04
Оценка:  -2
SAId
Гордитесь зедебилы ВАШИМ президентом..нах.. урод ы..
trgvm1    01.10.2019, 17:00
Оценка:  +1
trgvm1
Boxerogos - ти умница сказал и написал в точку
Boxerogos    01.10.2019, 16:56
Оценка:  0
Boxerogos
Зе конечно хронический клоун-скоморох.Но лучше пусть уж будет он,чем маньяк-коррупционер Педя Пидоpoшенко,на котором клейма негде ставить.
Бигсэм    01.10.2019, 16:43
Оценка:  +2
Бигсэм
Что есть, то и показали.
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