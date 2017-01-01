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Брат президента Ирана получил пять лет тюрьмы

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Хосейн Ферейдун был высокопоставленным сотрудником МИД Ирана. Он участвовал в переговорах по иранской ядерной программе.
Хосейн Ферейдун находится под следствием несколько лет
Хосейн Ферейдун находится под следствием несколько лет
Fars

Брат президента Ирана Хасана Рухани Хосейн Ферейдун приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщает агентство Fars во вторник, 1 октября, со ссылкой на представителя Верховного суда Ирана Голяма Хосейна Исмаили.

В результате рассмотрения апелляции Хосейн Ферейдун приговорен к пяти годам тюрьмы. Суд вынес окончательный вердикт – сказал он. Представитель отметил, что суд пока рассмотрел не все обвинения, но деталей не раскрыл.

Хосейн Ферейдун находится под следствием уже несколько лет. Ему предъявляли обвинения, в основном, в финансовых преступлениях, касавшихся отмывания денег на миллиарды долларов. Кроме того, его обвиняли во взяточничестве при назначении руководителей иранских банков и лоббировании интересов приближенных в финансовых структурах.

Ранее Ферейдун был высокопоставленным сотрудником министерства иностранных дел Ирана. Он принимал активное участие в переговорах по иранской ядерной программе.

Напомним, 16 июля 2017 года Хосейн Ферейдун был арестован. В мае 2019 года суд признал его виновным по ряду обвинений и приговорил к лишению свободы, но срок лишения свободы не назывался до 1 октября.

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Теги: Иран, президент, коррупция, суд, борьба с коррупцией, брат, приговор, братья, Рухани, Хассана Роухани
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Источник: korrespondent.net

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