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Северная Корея и США возобновят переговоры

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Официальные представители Вашингтона и Пхеньяна планируют встретиться в течение следующей недели.
США и КНДР не сообщают подробности будущих переговоров
США и КНДР не сообщают подробности будущих переговоров
РБК-Украина

Власти КНДР и США предварительно согласовали дату двусторонних переговоров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление первого замминистра иностранных дел республики Цой Сон Хи во вторник, 1 октября.

Отмечается, что стороны предварительно встретятся 4 октября, а на следующий день проведут рабочие переговоры. Никаких подробностей о теме переговоров в сообщении ЦТАК не приведено.

"Я надеюсь, что переговоры ускорят позитивное развитие отношений КНДР и США", – заявил Цой Сон Хи.

Позже официальный представитель Госдепа Морган Ортагус подтвердила изданию The Hill, что "официальные лица США и КНДР планируют встретиться в течение следующей недели". Она также отказалась сообщить журналистам подробности.

Напомним, 30 июня между президентом США Дональдом Трампом и главой КНДР Ким Чен Ыном состоялась третья встреча. Лидеры двух государств встретились на демаркационной линии между Южной и Северной Кореей.

Позже в сентябре Трамп не исключил новой встречи с Ыном до конца 2019 года.

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Теги: США, Северная Корея, переговоры, Вашингтон, КНДР, Пхеньян
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Источник: korrespondent.net

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