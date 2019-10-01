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США одобрили продажу Киеву оружия на $39 млн - СМИ

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Госдепартамент США утвердил, а Конгресс одобрил поставку Украине 150 ракет и двух ракетных установок Javelin.
Противотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin
 
Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило агентство Bloomberg.
 
Отмечается, что ранее поставку Украине 150 ракет и двух ракетных установок Javelin утвердил Госдепартамент.
 
Агенство также указало, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия Киеву может последовать позже во вторник.
 
Напомним, в начале августа стало известно, что Киев обратился к Вашингтону с запросом о продаже большего количества Javelin
 
Как сообщал Корреспондент.net, в начале марта 2018 года Пентагон объявил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы на общую сумму 47 миллионов долларов, включая 37 пусковых установок и 210 противотанковых управляемых ракет к ним.
 

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Теги: оружие, ракетные комплексы, военная помощь, Военная помощь США Украине, Javelin
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Источник: korrespondent.net

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