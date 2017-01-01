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Принц Гарри подал в суд на газету, которая опубликовала письмо Меган Маркл

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Герцог Сассекский заявил, что его жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц.
Принц Гарри с супругой Меган Маркл
Принц Гарри с супругой Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на таблоид Mail on Sunday, который ранее опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, и его издателя Associated Newspapers.

"Мы верим в свободу СМИ и объективную, правдивую журналистику. <...> Мы нуждаемся в ответственных СМИ как никогда. К сожалению, моя жена стала одной из новых жертв британских таблоидов, разжигающих кампании против частных лиц, не думая о последствиях – и эта безжалостная кампания только усилилась за прошедший год, в течение ее беременности и ухода за нашим новорожденным сыном", – говорится в официальном заявлении британского принца.
 
Он также вспомнил свою мать, принцессу Диану, погибшую в автокатастрофе из-за преследования папарации.
 
"Я потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил", – отметил принц Гарри.
 
По его мнению, публикация личного письма герцогини таблоидом – способ манипулировать читательским мнением. Принц подчеркнул, что письмо было отредактировано и сокращено таким образом, чтобы создать нужное таблоиду впечатление о его авторе.
 
"Я был свидетелем ее (Меган) тайных страданий слишком много месяцев. Стоять в стороне и ничего не делать шло бы вразрез со всем, во что мы верим", – отметил герцог Сассекский.
 
Компенсация от Mail on Sunday в случае победы в суде будет направлена на кампанию по борьбе с травлей. Сама газета пока не прокомментировала иск.
 
Напомним, супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика 6 мая. Родители не показали ребенка общественности в день появления на свет, как это делали Кейт Миддлтон и принц Уильям.

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Теги: Британия, королевская семья Британии, Великобритания, принц Гарри, иск, Меган Маркл
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Источник: korrespondent.net

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