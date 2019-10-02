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Берлин одобрил согласование формулы Штайнмайера

Комментариев: 1
Достигнутый в Минске "прогресс" приведет к воплощению других этапов соглашений, уверен глава МИД Германии.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
 
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал согласование текста так называемой формулы Штайнмайера и достижения других договоренностей по Донбассу. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила пресс-служба МИД ФРГ.
 
"Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери саммиту №4 и другим этапам реализации минских соглашений", - заявил Маас.
 
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера.
 
По словам главы государства, на встрече в Минске было устранено последнее препятствие для встречи в нормандском формате.

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Теги: Украина, Германия, донбасс, ФРГ, МИД, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Бигсэм    02.10.2019, 10:41
Оценка:  0
Бигсэм
Надеюсь, немцы не дадут Зеленскому съехать.
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