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В Конгрессе США пройдет брифинг по Украине - СМИ

Комментариев: 1
Инспектор Госдепа 2 октября в срочном порядке проинформирует некоторых конгрессменов и сенаторов по вопросу Украины.
В Конгрессе США обсудят вопросы, связанные с Украиной
В Конгрессе США обсудят вопросы, связанные с Украиной
Getty Images
 
Генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линик днем в среду, 2 октября, намерен провести в Конгрессе срочный брифинг, касающийся Украины. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.
 
Как ожидается, Линик проинформирует представителей нескольких комитетов Палаты представителей и Сената о документах, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепа, касающихся Украины.
 
Подробности брифинга неизвестны. По данным телеканала, Линик встретится с представителями Конгресса "в безопасном месте на Капитолийском холме".
 
ABC News предполагает, что брифинг может быть связан с недавними разоблачениями, связанными с ролью Госдепа в координации взаимодействия между личным адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими должностными лицами.
 
 
Напомним, 25 июля состоялся телефонный разговор президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, который вызвал скандал и привел к запуску процедуры импичмента Дональда Трампа.

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Теги: Украина, Украина-США, конгресс, госдепартамент США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Alexander!!!    02.10.2019, 08:22
Оценка:  0
Alexander!!!
а еще не так давно американцы даже не знали в какой части африки находится украина
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