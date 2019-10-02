В Конгрессе США пройдет брифинг по Украине - СМИ

Инспектор Госдепа 2 октября в срочном порядке проинформирует некоторых конгрессменов и сенаторов по вопросу Украины.

В Конгрессе США обсудят вопросы, связанные с Украиной Getty Images

Генеральный инспектор Госдепартамента США Стив Линик днем в среду, 2 октября, намерен провести в Конгрессе срочный брифинг, касающийся Украины. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Как ожидается, Линик проинформирует представителей нескольких комитетов Палаты представителей и Сената о документах, полученных от канцелярии юрисконсульта Госдепа, касающихся Украины.

Подробности брифинга неизвестны. По данным телеканала, Линик встретится с представителями Конгресса "в безопасном месте на Капитолийском холме".

ABC News предполагает, что брифинг может быть связан с недавними разоблачениями, связанными с ролью Госдепа в координации взаимодействия между личным адвокатом президента США Руди Джулиани и украинскими должностными лицами.

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