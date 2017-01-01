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В Перу автобус упал в пропасть, более 20 жертв

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Трагедия произошла в провинции Киспиканчи, которая входит в регион, известный туристическими объектами.
Жертвами ДТП в Перу стали не менее 23 человек
Жертвами ДТП в Перу стали не менее 23 человек
peru21.pe
 
В результате ДТП на юге Перу не менее 23 человек погибли и еще 30 пострадали. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила газета Peru 21 со ссылкой на службу по надзору за пассажирским и грузовым наземным транспортом страны.
 
Отмечается, что автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. Трагедия произошла в провинции Киспиканчи, которая входит в регион Куско, известный туристическими объектами, такими как древний город Мачу-Пикчу. 
 
Пострадавшие были доставлены в больницы ближайших городов, в том числе Куско.
 
Причины ДТП пока не установлены.
 
 
Ранее сообщалось, что не менее 20 человек погибли и еще семь пострадали в результате возгорания автобуса в центральной части столицы Перу.

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Теги: ДТП, авария, Перу, жертвы, автобус, погибли
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Источник: korrespondent.net

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