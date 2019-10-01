Трамп предлагал стрелять по мигрантам на границе с Мексикой - СМИ

Американский лидер также рассматривал возможность вырыть на южной границе ров и запустить туда аллигаторов.

Президент США Дональд Трамп на встрече с помощниками в марте предлагал стрелять по ногам мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу со стороны Мексики. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на несколько источников в Белом доме.

По информации издания, на одной из встреч в Овальном кабинете американский лидер выдвинул идею открывать огонь по ногам нелегальных мигрантов в момент пересечения границы.

Присутствовавшие, в числе которых были госсекретарь Майкл Помпео, а также советники Стивен Миллер и Джаред Кушнер, отвергли данную инициативу президента как противоречащую законодательству.

Источники газеты указали, что в частных беседах Трамп высказывался за еще более необычные меры в отношении мигрантов.

Так, он якобы предлагал вырыть на границе ров и запустить туда аллигаторов и даже интересовался приблизительной стоимостью такого проекта.

Помимо этого, президент США выступал за то, чтобы подвести к строящейся на границе с Мексикой стене электричество, а также снабдить ее колючей проволокой.

Напомним, строительство стены на границе с Мексикой было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. После бюджетного кризиса в начале 2019 года президент США был вынужден уступить Конгрессу, который не выделил запрошенные им средства на стену. При этом Трамп решил перераспределить на строительство средства, одобренные на использование в иных целях, и для этого ввел режим чрезвычайного положения на южной границе страны. Ранее стало известно, что американский лидер перенаправил 771 миллион долларов из программы по сдерживанию РФ, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

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