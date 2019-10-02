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Оппозиция Канады обещает поставки летального оружия в Украину

Комментариев: 4
Консервативная партия в случае победы на выборах 21 октября намерена существенно усилить поддержку Украины.
Предвыборная программа канадских партий включает "вопрос Украины"
Предвыборная программа канадских партий включает "вопрос Украины"
zn.ua

Оппозиционная Консервативная партия Канады обещает в случае победы на выборах увеличить поддержку Украины, включительно с предоставлением летального оружия. Об этом в Торонто заявил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир, сообщает в среду, 2 октября, Укринформ.

"Мое правительство восстановит историческую поддержку Канадой Украины и поможет Украине обезопасить свои границы и защитить население. Это, в частности, включает расширение действующих миссий по поддержке Украины и предоставление украинскому войску необходимого для защиты границ оборудования", - сказал Шир, представляя свою избирательную программу.

Он также пообещал восстановить передачу Украине спутниковых изображений RADARSAT-2 и поспособствовать развертыванию миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме этого, Шир поддержал более решительно применения так называемого "акта Магнитского", который позволяет Канаде накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру.

Как известно, RADARSAT-2 - канадский спутник дистанционного зондирования Земли. Соглашение об обмене разведывательными данными между оборонными ведомствами Украины и Канады было заключено в начале 2015 года, однако, вскоре после прихода к власти премьер-министр Джастин Трюдо приостановил ее действие, ссылаясь на нехватку средств и проблемы с лицензированием. Украинская сторона регулярно обращается к канадской с просьбой возобновить действие соглашения.

Очередные парламентские выборы в Канаде состоятся 21 октября.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил планы вернуть РФ в G7 в ходе телефонного разговора с президентом Зеленским.

 

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Теги: Выборы, Канада, оружие, украинская диаспора
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Via_dolorosa    02.10.2019, 08:25
Оценка:  0
Via_dolorosa
Да давайте тут Сомали устроим; там стену надо построить и закрыть этот регион сепарский на всегда.
Антибес    02.10.2019, 08:02
Оценка:  0
Антибес
Мир намечается,а эти бесы со своим оружием...
Boxerogos+    02.10.2019, 07:43
Оценка:  -1
Boxerogos+
Молодец! Трудо вали на пенсию !
Антибес    02.10.2019, 08:05
Оценка:  0
Антибес
Потрохобот,ты уже не под своими никами wtf2wtf/wtf2wlf/wtf2wrf,kostos, sinobi-life,screeming,ВыВсеВрет е,ПНХвата,AloneInNight...будешь бредоносить,а под ником Boxerogos+?А что такое +?Положительный ответ на вопрос потрохобот ли ты?)))))
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