В Иране "шпиона ЦРУ" приговорили к смертной казни

Еще двое обвиненных в шпионаже были приговорены к 10 годам заключения и штрафу в 55 тысяч долларов.

В Иране суд приговорил к смертной казни человека, которого обвиняют в шпионаже в пользу ЦРУ. Об этом в среду, 2 октября, сообщает Голос Америки.

Также во вторник, 1 октября еще два человека были приговорены к 10 годам заключения по тому же обвинению, а четвертый получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании.

По словам представителя суда Голамхоссейна Эсмаили, человек, приговоренный к смертной казни, подал прошение о пересмотре приговора и финальное решение будет вынесено апелляционным судом Ирана.

Тегеран отказался раскрыть личность возможного шпиона, приговоренного к смертной казни.

В то же время Эсмаили раскрыл личности двух других людей, обвиненных в работе на американскую разведку - это граждане Ирана Али Нафрих и Мухаммед Али Бабапур, которые, по решению суда, оба должны выплатить 55 тысяч долларов, якобы полученные ими от ЦРУ.

Ранее сообщалось, что брат президента Ирана получил пять лет тюрьмы по обвинению в коррупции. Он был арестован в 2017 году. В мае 2019 года суд признал его виновным по ряду обвинений и приговорил к лишению свободы, но срок лишения свободы не назывался до 1 октября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet