В Гонконге переняли революционные лозунги Украины

На каске протестующего в Гонконге заметили надпись "Слава Гонконгу! Героям слава!" с переводом на китайский.

Украинским лозунгом вдохновился молодой активист из Гонконга. "Слава Гонконгу! Героям слава!" - эти слова на украинском вместе с китайским переводом на его шлеме зафиксировала корреспондент журнала New Yorker, сообщает во вторник, 1 октября, Голоса Америки в Instagram.

Снимок был сделан во время новой волны протестов на 70 годовщину образования КНР.

Журналистка опубликовала эту фотографию в Твиттере, обращая внимание на еще одну надпись с необычной просьбой: "Do not resuscitate if severely wounded and unresponsive. Hand written will in pocket" ("Не реанимировать, если серьезно травмирован и без сознания. Записка с завещанием в кармане").

Напомним, протесты в Гонконге идут уже почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами местной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

Во вторник протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

