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В Великобритании масштабное наводнение

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По стране пронесся ураган с ливнями.
В Великобритании масштабное наводнение
© REX
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  • Урагана “Лоренцо“ пронесся над Британией со скоростью 160 миль в час
  • Урагана “Лоренцо“ пронесся над Британией со скоростью 160 миль в час
  • Урагана “Лоренцо“ пронесся над Британией со скоростью 160 миль в час
В Великобритании масштабное наводнение
Урагана “Лоренцо“ пронесся над Британией со скоростью 160 миль в час
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В двух регионах Великобритани - Южной Англии и Уэльсе обильные дожди вызвали значительные подтопления. Наводнение вызвало серьезные проблемы по всей железнодорожной сети из-за проблем с оползнями и высоким уровнем воды. 

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Непогода обрушилась на Кембриджшир, Средний Уэльс, Камбрий и Лестершир. Там бушевал уранаг “Лоренцо“, который принес масштабные осадки.

В ловушке в собственных домах оказались жители острова Мэн. Полиция посоветовала им оставаться дома и ждать помощи извне.

Положение может только ухудшиться, так как дождь еще не прекращается. Ожидается, что остатки урагана “Лоренцо“ пронесутся Британией со скоростью 160 миль в час и принесут в четверг, 3 октября, еще более ветреную и влажную погоду.

Как сообщалось 1 октября, по Львову прокатился мощный ураган, повалило деревья.

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Теги: Великобритания, наводнение, ураган
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