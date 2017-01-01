В Великобритании масштабное наводнение
В двух регионах Великобритани - Южной Англии и Уэльсе обильные дожди вызвали значительные подтопления. Наводнение вызвало серьезные проблемы по всей железнодорожной сети из-за проблем с оползнями и высоким уровнем воды.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Непогода обрушилась на Кембриджшир, Средний Уэльс, Камбрий и Лестершир. Там бушевал уранаг “Лоренцо“, который принес масштабные осадки.
В ловушке в собственных домах оказались жители острова Мэн. Полиция посоветовала им оставаться дома и ждать помощи извне.
Положение может только ухудшиться, так как дождь еще не прекращается. Ожидается, что остатки урагана “Лоренцо“ пронесутся Британией со скоростью 160 миль в час и принесут в четверг, 3 октября, еще более ветреную и влажную погоду.
Как сообщалось 1 октября, по Львову прокатился мощный ураган, повалило деревья.
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