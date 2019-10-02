Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе
Надписи были замечены, в частности, в Питере и Пскове.
Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе
© фото очевидцев
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Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе
Фотографии журналистам отправили местные жители
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В российских городах появились надписи против войны на Донбассе и аннексии Крыма.
Об этом сообщает “Крым.Реалии“.
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На въезде в город Тосно Ленинградской области России неизвестные оставили призыв “Вернем Крым Украине“, а на стене в городе Псков появилась надпись “Крым не наш“.
В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали “Хватит умирать за Донбасс“.
Как сообщалось 26 июня, в Крыму активисты расклеили листовки против репрессий.
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Россия теперь оккупант, как когда-то гитлеровсксая германия ...
ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА , ЧТО ЭТО НАПИСАЛИ ЖИТЕЛИ РОССИИ ?!
ФЭЙК !!! ))))