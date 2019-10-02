Надписи были замечены, в частности, в Питере и Пскове.

Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе

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Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе

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В российских городах появились надписи против войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Об этом сообщает “Крым.Реалии“.

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На въезде в город Тосно Ленинградской области России неизвестные оставили призыв “Вернем Крым Украине“, а на стене в городе Псков появилась надпись “Крым не наш“.

В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали “Хватит умирать за Донбасс“.

Как сообщалось 26 июня, в Крыму активисты расклеили листовки против репрессий.

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