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Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе

Комментариев: 7
Надписи были замечены, в частности, в Питере и Пскове.
Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе
© фото очевидцев
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  • Фотографии журналистам отправили местные жители
  • Фотографии журналистам отправили местные жители
  • Фотографии журналистам отправили местные жители
Россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе
Фотографии журналистам отправили местные жители
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В российских городах появились надписи против войны на Донбассе и аннексии Крыма. 

Об этом сообщает “Крым.Реалии“.

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На въезде в город Тосно Ленинградской области России неизвестные оставили призыв “Вернем Крым Украине“, а на стене в городе Псков появилась надпись “Крым не наш“.

В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали “Хватит умирать за Донбасс“.

Как сообщалось 26 июня, в Крыму активисты расклеили листовки против репрессий.

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Теги: Крым, Донбасс, война, оккупанты, Россия
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Комментариев (7)
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МаюРацию    02.10.2019, 13:04
Оценка:  0
МаюРацию
Неделю назад вы писали, что эти надписи в Крыму
FPN    02.10.2019, 12:45
Оценка:  -3
FPN
КТО-ТО И ГИТЛЕРА ВСТРЕЧАЛ ХЛЕБОМ С СОЛЬЮ!!!!!!!!!!!!!
WTF2wtf    02.10.2019, 12:53
Оценка:  0
WTF2wtf
Даже штатный путинский бот (VSHIVANKA-FPN) своего царька к гитлеру уже приравнивает?
Россия теперь оккупант, как когда-то гитлеровсксая германия ...
WTF2wtf    02.10.2019, 12:55
Оценка:  0
WTF2wtf
и сейчас есть предатели, воюющие на стороне оккупантов, российских оккупантов ...
ThaiFever    02.10.2019, 12:36
Оценка:  -2
ThaiFever
ппц доказательства , такие как на заборе написано ))))) идиоты , как были тупарылыми так и остались.
VSHIVANKA    02.10.2019, 12:15
Оценка:  -7
VSHIVANKA
А ГДЕ ПОДПИСЬ " РОССИЯНЕ " ПОД ЭТИМИ ЛОЗУНГАМИ ?!
ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА , ЧТО ЭТО НАПИСАЛИ ЖИТЕЛИ РОССИИ ?!
ФЭЙК !!! ))))
dimasvetik    02.10.2019, 12:25
Оценка:  0
dimasvetik
Каждый минус! это тебе болт в очечко
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