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Путин заявил, что не в восторге от Греты Тунберг

Комментариев: 4
Президент РФ сообщил, что не разделяет восторгов по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Грета Тунберг во время выступления в ООН
Грета Тунберг во время выступления в ООН
EPA/UPG

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно ее речи. Хотя он назвал правильным то, что молодые люди уделяют внимание проблемам экологии, Путин отметил, что осуждает, когда “детей и подростков кто-то использует в своих интересах“.

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила “разнос“ мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Позже президент США Дональд Трамп высмеял школьницу, выступившую на саммите ООН.

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Теги: Путин, климат, школьник, Владимир Путин, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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dron29    02.10.2019, 17:33
Оценка:  0
dron29
Оно и понятно - если учесть, что оно, больше в восторге от мальчиков))
Антибес    02.10.2019, 17:24
Оценка:  -1
Антибес
От неё в восторге только ничего не решающие популисты,мечтающие дорваться до"кормушки"и школота,не знающая таблицы умножения,но знающая сколько стлит последняя модель Айфона и на что эта модель способна.
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 17:30
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Что есть "стлит" в исполнении xyйла_соса Антибеса?
fulminate    02.10.2019, 16:44
Оценка:  +1
fulminate
Конечно не разделяет. Массовые вырубки леса и добыча углеводородов немного не вписывается в идею сохранения окружающей среды. Про испытания прямоточных ядерных установок и терках о радиоактивном пепле лучше вообще промолчать)))
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