Путин заявил, что не в восторге от Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин заявил, что не разделяет общих восторгов относительно ее речи. Хотя он назвал правильным то, что молодые люди уделяют внимание проблемам экологии, Путин отметил, что осуждает, когда “детей и подростков кто-то использует в своих интересах“.

Ранее сообщалось, что на саммите ООН школьница устроила “разнос“ мировым лидерам. Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.

Позже президент США Дональд Трамп высмеял школьницу, выступившую на саммите ООН.

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