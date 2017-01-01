Нападение в Финляндии: погибла украинка

Девушка 1996 года рождения училась в колледже, на который напали. Ранее она вышла замуж в Финляндии, но ее муж не был гражданином ни Финляндии, ни Украины.

Погибшая в вооруженном нападении на колледж в Финляндии оказалась украинкой. Об этом со ссылкой на украинское посольство в Финляндии сообщает ТСН в среду, 2 октября.

Как сообщил второй секретарь посольства Дмитрий Гусев, девушка училась в колледже, где произошло нападение. Погибшая была 1996 года рождения, в Финляндии вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Напомним, что ранее в училище в Финляндии произошло нападение. Десять человек ранены и один погиб во время нападения. Один из раненых - подозреваемый. Полиция открыла огонь во время инцидента.

Ранее сообщалось, что в Финляндии подростка подозревают в планировании теракта. Семнадцатилетний фин принял ислам и, по данным спецслужб США, планировал теракт во время чемпионата мира.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet