Путин заявил о давлении США на Данию из-за СП-2

Без разрешения Дании на газопровод потратят больше денег и сдвинут сроки его ввода в эксплуатацию, объяснил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин считает, что власти США давят на Данию в связи с проектом газопровода Северный поток-2. Об этом он сказал на сессии Российской энергетической недели в среду, 2 окитября.

По его словам, "маленькая Дания" до сих пор не дала на это разрешения, поскольку подвергается "сильнейшему давлению" со стороны США.

Если такого разрешения не поступит, прокладка газопровода обойдется России дороже и заставит сдвинуть сроки, но проект все равно будет реализован, уверен президент РФ.

Ранее председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков заявил, что компании нужно не более пяти недель, чтобы достроить Северный поток-2. Он отметил, что Дания не назвала причин, которые могли бы помешать ей дать разрешение на прокладку труб в ее водах, и выразил надежду, что на ситуации скажутся недавние выборы. Иначе Газпром проведет трубопровод по нейтральным водам, хотя и "круги давать – это не здорово".

Также сообщалось, что на Северный поток-2 уже потратили 9 млрд евро, а задержка на получение разрешения со стороны Дании приведет к дополнительным расходам в сотни миллионов.

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