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Меркель: Нормандская встреча состоится в Париже

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Уже определено место проведения саммита в нормандском формате, но сроки пока не названы.
Меркель назвала прогрессом согласование формулы Штайнмайера
Меркель назвала прогрессом согласование формулы Штайнмайера

Встреча лидеров стран нормандского формата пройдет в Париже, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 2 октября, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала Меркель.

Канцлер назвала прогрессом согласование формулы Штайнмайера, но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.

"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча на уровне глав государств и правительств", - сказала она.

Как сообщалось, несмотря на согласование формулы Штайнмайера, в России заявили, что сроки проведения саммита нормандской четверки будут определены только после отвода войск на согласованных накануне двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

 

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Теги: Меркель, Париж, нормандская четверка, нормандская встреча, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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