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В США разбился бомбардировщик

Комментариев: 9
На месте аварии самолета начался пожар, который был оперативно потушен прибывшими спасателями.
На месте крушения самолета начался пожар
На месте крушения самолета начался пожар
Fox61

В американском штате Коннектикут бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Брэдли. Об этом сообщает Fox61 в среду, 2 октября.

Отмечается, что сейчас в аэропорту проходит выставка военной авиации Второй мировой войны. Бомбардировщик был участником этой выставки. На месте аварии начался пожар, который был оперативно потушен прибывшими спасателями.

По данным полиции, пострадало несколько человек. Но неизвестно, в каком они состоянии.

Руководство аэропорта приняло решение о его временном закрытии.

Cмотрите фотогалерею: В США разбился бомбардировщик

Ранее в городе Риверсайд возле Лос-Анджелеса потерпел крушение истребитель ВВС США F-16. Он упал на крышу нежилого здания, расположенного возле авиабазы. После крушения в строении возник пожар. Пилот успел катапультировался.

А в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли.

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Теги: авиакатастрофа, США, самолет, видео, фото, аэропорт, авария, крушение, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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Антибес    02.10.2019, 19:21
Оценка:  -5
Антибес
Путин сбил стопудово.)))
WTF2wtf    02.10.2019, 19:28
Оценка:  +3
WTF2wtf
Баклан путинский, это не Донбасс
Антибес    02.10.2019, 19:34
Оценка:  -4
Антибес
Баклана путинского ты в зеркале увидел,тупой ты рог!)))))
WTF2wtf    02.10.2019, 19:15
Оценка:  +2
WTF2wtf
B-17 ???
Коллекционер какой-то ...
WTF2wtf    02.10.2019, 19:16
Оценка:  +4
WTF2wtf
Самолету больше 70 лет
Kostos    02.10.2019, 19:20
Оценка:  +1
Kostos
не порть рогу и мокеевскому воену праздник
Антибес    02.10.2019, 19:22
Оценка:  -7
Антибес
Потрохобот,ты под двумя никами высрался,но как был тупым,так и остался.Жаль тебя не было на этом самолёте.Но ты и так обречён.)))))
WTF2wtf    02.10.2019, 19:28
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerogos, все по себе судишь, шизоид-украинофоб из раши.
Нахyй пшел, ушлепок путиснкий
Антибес    02.10.2019, 19:33
Оценка:  -4
Антибес
Boxerogos?Потрохосос многолико-тупой,ты что,попросил своего трахаря тебя продолбить в глазницы?Или Boxerogos и есть твой трахарь,который тебе повсюду мерещится?Гыгыгыгыгы!!!)))))) )
Kostos    02.10.2019, 20:22
Оценка:  +2
Kostos
Рог, ты забыл написать аминь ахахахахаха
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