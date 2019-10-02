В США разбился бомбардировщик

На месте аварии самолета начался пожар, который был оперативно потушен прибывшими спасателями.

В американском штате Коннектикут бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Брэдли. Об этом сообщает Fox61 в среду, 2 октября.

Отмечается, что сейчас в аэропорту проходит выставка военной авиации Второй мировой войны. Бомбардировщик был участником этой выставки. На месте аварии начался пожар, который был оперативно потушен прибывшими спасателями.

По данным полиции, пострадало несколько человек. Но неизвестно, в каком они состоянии.

Руководство аэропорта приняло решение о его временном закрытии.

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Ранее в городе Риверсайд возле Лос-Анджелеса потерпел крушение истребитель ВВС США F-16. Он упал на крышу нежилого здания, расположенного возле авиабазы. После крушения в строении возник пожар. Пилот успел катапультировался.

А в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли.

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