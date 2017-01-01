США перебросят дивизию в Восточную Европу

В крупномасштабных маневрах Defender-2020 будут задействованы до 20 тысяч солдат и офицеров США.

Американские войска прибудут в ФРГ с февраля по май 2020 года kam.lt

Американские военные планируют отработать оперативную передислокацию одной из своих дивизий из США через Германию в Восточную Европу в рамках учений Defender-2020 (Защитник-2020). Об этом говорится в письме министерства обороны ФРГ к представителям парламентских фракций в комитете германского бундестага по обороне, обнародованном в среду, 2 октября.

Отмечается, что Германия станет логистическим центром в ходе переброски американских военнослужащих в Польшу и страны Балтии.

Учения Defender-2020, в которых помимо США и Германии будут участвовать 15 других государств НАТО, могут стать крупнейшими подобными маневрами за последние 25 лет.

В них будут задействованы до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также военная техника. Предполагается, что американские войска прибудут в ФРГ с февраля по май 2020 года, причем основное время их переброски в Восточную Европу придется на апрель – начало мая.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают танковый батальон в Литву для долгосрочного развертывания. В его составе порядка 500 военнослужащих США, 30 танков Абрамс, 25 боевых машин пехоты Брэдли, 70 колесных транспортных средств.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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