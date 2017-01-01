Трамп собрал рекордную сумму пожертвований после запуска импичмента

Cумма в 125 миллионов долларов - рекордная и почти в два раза превышает объем пожертвований за аналогичный период предыдущему лидеру Соединенных Штатов Бараку Обаме.

Президент США Дональд Трамп привлек за третий квартал 2019 года 125 млн долларов пожертвований на избирательную кампанию, что стало рекордным показателем в США. Об этом сообщает представитель избирательного штаба Трампа Брэда Парскейла в Twitter.

По сообщению Парскейла, эта сумма практически в два раза больше, чем удалось собрать Бараку Обаме в третьем квартале 2011 года, во время его второго баллотирования на пост президента США. Тогда Обаме удалось собрать 70 млн долларов.

"Огромный "улов" пожертвований в этом квартале. Кампания Республиканской партии и Дональда Трампа собрала 125 млн долларов", - написал Парскейл.

Также сегодня была запущена масштабная рекламная кампания избирательным штабом Трампа, связанная с началом процедуры импичмента президента.

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