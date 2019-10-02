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Париж поддержал согласование формулы Штайнмайера

Комментариев: 1
МИД Франции приветствует согласование формулы Штайнмайера и сообщает, что есть условия для "нормандского саммита".
Франция заявила, что есть условия для "нормандского саммита"
Франция заявила, что есть условия для "нормандского саммита"
ukrinform.ua

Во Франции приветствовали прогресс Трехсторонней контактной группы по Донбассу и согласование саммита "нормандской четверки". Об этом заявил представитель МИД Франции на ежедневном брифинге, сообщает Европейская правда.

По его словам, конструктивная атмосфера переговоров с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса на встрече в Минске "привела к некоторому прогрессу в реализации Минских соглашений".

"Франция приветствует эти успехи, чему способствовали интенсивные переговоры, проведенные в последние недели в так называемом нормандском формате между Францией, Германией, Украиной и Россией. Сейчас назрели условия для будущего проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате с целью достижения прогресса в направлении устойчивого урегулирования конфликта в Украине", - сказал представитель МИД Франции.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нормандская встреча состоится в Париже. Уже определено место проведения саммита в нормандском формате, но сроки пока не названы.

Как сообщалось, несмотря на согласование формулы Штайнмайера, в России заявили, что сроки проведения саммита нормандской четверки будут определены только после отвода войск на согласованных накануне двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

 

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Теги: Франция, донбасс, МИД, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, минские договоренности, нормандская четверка, нормандская встреча, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 23:35
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
А что там согласовывать?
п.1 Путлер капут!
п.2 Войне конец.
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