Борис Джонсон намерен вновь приостановить работу парламента

Работа парламента будет прекращена на "минимально возможный срок", заявили в правительстве.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду, 2 октября, премьерской канцелярией, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр последовательно подчеркивал, что намерен представить ряд новых законодательных инициатив в тронной речи (зачитывается монархом на открытии новой сессии парламента - прим. ред.). Поэтому он намерен просить [королеву Елизавету II] о том, чтобы текущая сессия парламента была приостановлена вечером 8 октября, а тронная речь состоялась 14 октября", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркивают, что работа парламента будет прекращена на "минимально возможный срок", чтобы позволить правительству подготовиться к началу новой парламентской сессии и представить свою политическую программу, центральным пунктом которой должны стать подготовка к Brexit, реформа систем образования и здравоохранения, борьба с преступностью и строительство новой транспортной инфраструктуры.

Временная приостановка работы парламента (пророгация) является стандартной процедурой, которая проводится перед открытием новой парламентской сессии и выступления монарха с тронной речью, в которой излагается программа правительства на предстоящий год.

В конце августа Джонсон уже объявил о приостановке работы парламента на пять недель (вместо обычных в подобных случаях 7-10 дней) и получил одобрение королевы. Однако Верховный суд страны признал это решение незаконным. После этого работа законодательного органа была возобновлена. А оппозиционные партии Великобритании начали рассматривать возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона.

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