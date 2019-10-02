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Трамп накричал на репортера за вопрос об Украине

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Американский лидер пытался уклониться от вопроса о разговоре с Зеленским, а когда журналист начал настаивать, назвал его представителем "фейк ньюз".

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста агентства Reuters, который спросил о его телефонном разговоре с президентом Украины. Об этом в среду, 2 октября, сообщает Reuters.

Голос Трампа, повышающийся от гнева, обрушился на репортера, который спросил, что он хотел, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сделал, когда Трамп узнал о деловых связях с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

"Все это - обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране ", - ответил Трамп на повышенных тонах. Перед этим Трамп просил журналиста не быть грубым и несколько раз уклонялся от ответа.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, но демократы продолжают настаивать на импичменте президента.

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Теги: США, Украина-США, видео, журналист, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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