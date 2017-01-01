В КНДР подтвердили тестовый запуск баллистической ракеты

Баллистическую ракету нового типа запустили с борта подводной лодки под большим углом.

КНДР подтвердила, что в среду успешно провела тестовый пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки. Об этом в четверг, 3 октября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Академия национальной обороны КНДР в первой половине дня 2 октября в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря - прим.ред.) успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа Букгыксон-3 с борта подводной лодки", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что в результате пуска, проведенного под большим углом, были подтверждены основные тактико-технические показатели новейшей баллистической ракеты.

Об успешном испытании было доложено председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну.

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын от имени ЦК ТПК послал горячие и сердечные поздравления оборонным научно-исследовательским единицам, участвовавшим в испытательном запуске", - говорится в сообщении.

Также говорится, что последний запуск баллистической ракеты является значительным успехом, который открывает для КНДР новую фазу в сдерживании угрозы со стороны внешних сил.

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КНДР заявила об испытании новой ракетной установки

Напомним, накануне японские и южнокорейские военные сообщили о новых запусках снарядов в КНДР. В Токио уверены, что Пхеньян совершил пуски двух баллистических ракет.

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