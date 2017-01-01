В Британии зафиксировали первый случай психоза из-за Brexit

Тревожное состояние британца сменилось на паранойю из-за предстоящего выхода Британии из ЕС.

В Великобритании диагностировали первый случай острого психического расстройства, спровоцированный стрессом, вызванным результатами референдума по Brexit, сообщает British Medical Journal.

"Через три недели после того, как были объявлены результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза, психическое здоровье пациента начало быстро ухудшаться, причиной этого стали серьезные опасения относительно последствий Brexit", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сначала пациент стал тратить больше времени на сообщение о своих тревогах по поводу Brexit в соцсетях. Ему стало трудно мириться с политическими происходившими событиями, он стал все больше беспокоиться по поводу инцидентов расистского характера. Мужчина также стал хуже спать.

Пациент обратился к врачу, который прописал ему антидепрессанты и снотворное, однако это лечение не помогло. У пациента появились паранойя и иллюзии. Мужчина все больше волновался, а когда он начал разбрасывать дома вещи, его госпитализировали.

Как известно, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Ранее Европарламент одобрил отсрочку Brexit и предупредил, что ответственность за жесткий Brexit полностью ляжет на плечи британского правительства.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в судах.

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