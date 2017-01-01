Стрельба в Германии: один человек погиб, еще один ранен

Двое подозреваемых скрылись с места преступления. Мотивы нападения неизвестны, полиция предполагает, что нападавшие и жертвы были знакомы.

В городе Абенсберг в Нижней Баварии в Германии один человек погиб и еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы, произошедшей возле супермаркета. Об этом сообщает Bild в четверг, 3 октября.

На парковке возле местного супермаркета был застрелен 39-летний мужчина. Инцидент произошел около 18:00 по местному времени 2 октября. Через полчаса был ранен 46-летний мужчина, его подстрелили возле собственного дома.

Двое подозреваемых - мужчины в возрасте 30 и 41 лет - скрылись с места происшествия на автомобиле, но через полтора часа их арестовали и изъяли оружие.

Мотив преступления пока неизвестен. Полиция считает, что подозреваемые и жертвы знали друг друга.

Также сообщается, что погибший и раненый являются выходцами из Сербии, а подозреваемые - из Косово.

Напомним, что ранее в торговом центре США произошла резня: полиция застрелила нападавшего. Пять человек получили ножевые ранения. Все пострадавшие были доставлены в районные больницы.

Также сообщалось, что в Канаде в результате стрельбы погиб один человек. Еще четверо человек получили ранения разной степени тяжести. Предполагаемые стрелки объявлены в розыск.

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