В США при падении самолета времен Второй мировой погибли семь человек

Шесть человек, находившихся на борту, выжили. Бомбардировщик B-17 принимал участие в выставке военной авиации.

В США при падении бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress в штате Коннектикут семь человек погибли, еще шесть получили травмы, двое – тяжелые. Кроме того, пострадал один человек на земле, сообщает CNN.

Всего на борту самолета находились 10 пассажиров и 3 члена экипажа.

После взлета самолет провел в воздухе несколько минут, после чего экипаж сообщил о поломке и попросил посадку. Во время захода на посадку самолет потерял управление и врезался в ангар.

Напомним, о крушении самолета в аэропорту Коннектикута сообщалось накануне, 2 октября. Точное количество пострадавших на тот момент было неизвестно.

Разбившийся самолет был участником выставки военной авиации Второй мировой войны.

Ранее в городе Риверсайд возле Лос-Анджелеса потерпел крушение истребитель ВВС США F-16. Он упал на крышу нежилого здания, расположенного возле авиабазы. После крушения в строении возник пожар. Пилот успел катапультировался.

А в Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet