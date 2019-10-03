СМИ узнали, как Трамп давил на Зеленского через Пенса

Глава Белого дома несколько раз использовал вице-президента для давления на Зеленского, но Пенс об этом не знал, пишут СМИ.

Президент США Дональд Трамп для давления на украинского коллегу Владимира Зеленского использовал вице-президента Майкла Пенса. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Издание напоминает информацию из жалобы спецагента ЦРУ о том, что Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации Зеленского.

Также сообщается, что через месяц Трамп использовал Пенса, чтобы сообщить Зеленскому о задержке помощи США, если со стороны Украины не будет более агрессивных действий против коррупции, утверждают чиновники. К тому времени, после телефонного разговора, украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, пишет издание.

Чиновники, близкие к Пенсу, настаивают, что он не знал о попытках Трампа давить на Зеленского ради компрометирующей информации о Байдене.

Но, как пишет издание, один из главных советников Пенса присутствовал во время разговора 25 июля. И Пенс должен был получить доступ к расшифровке стенограммы в течение нескольких часов после разговора, заявили чиновники.

Чиновники, близкие к Пенсу, утверждают, что он отправился в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, вероятно, не прочитав, или не полностью ознакомившись со стенограммой телефонного звонка.

На встрече с Зеленским Пенс сообщил о том, что сотни миллионов долларов помощи США Украине не будут выделены из-за опасений относительно слабых усилий страны по борьбе с коррупцией.

Он также подчеркнул разочарование Трампа тем, что, по его мнению, Европейский союз не выполняет достаточную работу по оказанию помощи. В тот момент президент Украины уже говорил с Трампом и был знаком с его требованиями, отмечается в статье.

Как сообщалось, накануне Трамп заявил о разблокировании военной помощи Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet