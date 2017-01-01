Протесты в Ираке: 12 погибших, более 600 раненых
Протестующие требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
В ходе протестов в Ираке за два дня не менее 12 человек погибли, число раненых достигло 650, сообщает агентство Shafaq со ссылкой на Верховную комиссию по правам человека.
"В ходе протестов погибли 11 демонстрантов и один сотрудник служб безопасности, ранены 650 человек, в том числе 87 силовиков", - заявил глава комиссии Али аль-Баяти.
По его данным, были задержаны 122 человека, большинство из них уже отпущены на свободу.
Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов. Комендантский час введен и в ряде других провинций.
Из-за протестов в стране закрыли доступ к соцсетям.
Протесты начались в Багдаде 1 октября. На следующий день протестные акции охватили несколько других провинций - Зи-Кар, Васит, Наджаф, Диванийя, Бабил. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
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