Протесты в Ираке: 12 погибших, более 600 раненых

"В ходе протестов погибли 11 демонстрантов и один сотрудник служб безопасности, ранены 650 человек, в том числе 87 силовиков", - заявил глава комиссии Али аль-Баяти.

По его данным, были задержаны 122 человека, большинство из них уже отпущены на свободу.

Ранее премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в столице страны Багдаде комендантского часа с пяти часов утра четверга на фоне проходящих протестов. Комендантский час введен и в ряде других провинций.

Протесты начались в Багдаде 1 октября. На следующий день протестные акции охватили несколько других провинций - Зи-Кар, Васит, Наджаф, Диванийя, Бабил. Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.