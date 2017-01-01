В Совете Европы раскритиковали проект судебной реформы в Украине

Законопроект предлагает масштабные изменения, которые могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы, считает генсек Совета Европы.

Совет Европы обеспокоен принятым Верховной Радой в первом чтении проектом закона президента Украины Владимира Зеленского о деятельности органов судейского управления (№1008), который предусматривает реформу судебной системы. Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, обнародованном на сайте организации 2 октября.

Она напомнила, что формирование независимой, эффективной и профессиональной судебной системы, которая пользуется доверием общественности и соответствует ее потребностям, является частью обязательств, взятых Украиной при вступлении в Совет Европы.

"Учитывая это, мы с определенным беспокойством встретили проект закона №1008 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления, принятого в первом чтении новоизбранной Верховной Радой", – отметила Пейчинович-Бурич.

Она отметила, что текст законопроекта предлагает масштабные изменения, которые "могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы".

"В частности, это повлияет на статус и полномочия судей, а также на соответствующие процедуры", – подчеркнула генсек Совета Европы.

Она добавила, что Совет Европы полностью осознает желание правительства Украины достигать прогресса в проведении реформ. В то же время она подчеркнула, что реформы должны быть проведены в соответствии с требованиями Совета Европы и международными стандартами.

"Особое внимание следует уделить требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Относительно этого 25 сентября Комитет министров выразил свою четкую позицию", – заявила Пейчинович-Бурич.

Она отметила, что Комитет министров СЕ подчеркнул: "предложенные изменения в законодательство должны соответствовать Конвенции и прецедентной практике суда и принципам независимости судебной власти, изложенным в решении в отношении Александра Волкова (группа дел ЕСПЧ "Александр Волков против Украины"), и соответствующим рекомендациям Совета Европы".

Пейчинович-Бурич добавила, что Совет Европы готов предоставить свою помощь в вопросе реформирования органов судебной власти, в частности, что касается работы над законопроектом № 1008.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. Документ набрал 238 голосов. Не голосовала ни одна фракция, кроме Слуги народа.

Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Послы ЕС и Канады раскритиковали этот законопроект и призвали доработать его при участии международных экспертов, юристов и общественников.

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