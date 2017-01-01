В Саудовской Аравии женщинам разрешили служить в армии - СМИ

Отныне саудовские женщины смогут служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта.

Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам служить в вооруженных силах. Об этом сообщает в четверг, 3 октября, газета Asharq al-Awsat.

Как сообщается, отныне женщины смогут служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта.

Бывший глава Центра операций гражданской обороны Саудовской Аравии Хасан аш-Шахри в комментарии газете назвал данное решение "прогрессивным шагом в верном направлении". С его точки зрения, для женщин в ВС открываются "широкие возможности".

Напомним, резкие послабления в общественной сфере королевства начались после прихода к власти в стране Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего 31-летнего сына - Мухаммеда бен Салмана - наследником престола.

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